¸øÌ³°÷¤Ë¤¤ç¤¦Åß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÉÙ»³¸©¿¦°÷¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤Ï¡¢77Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¿¦°÷¤ÎÅß¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢°ìÈÌ¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç77Ëü7342±ß¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÅß¤è¤êÎ¨¤Ë¤·¤Æ3.3¡ó¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢Åß¤È²Æ¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë·î¿ô¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤¬¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤È¥Üー¥Ê¥¹¤Î°ú¤¾å¤²¤ò´«¹ð¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©¤Ï¡¢³«²ñÃæ¤Î¸©µÄ²ñ¤Ë»Ùµë·î¿ô¤ò0.05¤«·îÊ¬¡¢°ú¤¾å¤²¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤ÐÄÉ²Ã»Ùµë¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤ÇÆÃÊÌ¿¦¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¿·ÅÄÃÎ»ö¤Î¤ª¤è¤½325Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï¢¹çÉÙ»³¤ËÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢Í×µá¤òÄó½Ð¤·¤¿170¤ÎÁÈ¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤ç¤¦»þÅÀ¤Ç142ÁÈ¹ç¤¬ÂÅ·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÂÅ·ë³Û¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê¤ª¤è¤½4Ëü7000±ß¹â¤¤¡¢68Ëü7501±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£