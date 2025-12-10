9月に双子男児を出産したタレント中川翔子（40）が10日までにインスタグラムを更新。がん闘病中の評論家、山田五郎氏（66）らとの再会を報告し、喜びをつづった。

産休から復帰した中川は、「なにげに20年近く！やらせていただいているラジオ 山田五郎と中川翔子のリミックスz 4か月ぶりに復帰して、久しぶりに山田五郎さん、ゲッターズ飯田さんにお会いできましたーー嬉しい！めちゃくちゃ嬉しい！」とラジオ番組のスタジオで再会したスリーショットを公開。「五郎さんがいつもみたいにげんきにエクレア完食するのも見られたし ゲッターズさんには2026年の運気も占っていただき ずーっと楽しみにしていた日、楽しかったです！帰ってこられる場所があるってしあわせ！」とつづった。

また、「山田五郎さんから、バカラ！双子がいつかお酒飲むときに使ってね、と2025年刻印のいただきました」と、山田氏から出産祝いを贈られ「おしゃれ！嬉しいです、お父さんみたいな五郎さん！」と感謝。「いっしょに来年焼肉いく約束しました！楽しみにしています！」とつづった。

山田氏は昨年10月、ステージ4の原発不明がんであることを公表。人間ドックで肝臓にがんが見つかったが「リンパにも骨にも転移。手術もできないから化学治療しかできない」として抗がん剤治療を行うと明かしていた。10月には受賞した「第17回伊丹十三賞」の贈呈式に出席し、「抗がん剤治療をしていますが飯も食えています。がんでやせましたが、受賞を知ってうれしくて食が進んで太った。1回、体重が10キロ落ちたが、この1カ月で3キロ増えて今は63・8キロ。このモーニングを着るのは娘の結婚式以来。ぶかぶかだったのがまた腹が出てきたくらいの体調です」と笑顔で話していた。