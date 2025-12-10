10日（水）朝は全国的に前日よりも気温が低く、特に北海道東部で厳しい冷えこみとなりました。北海道・陸別では、最低気温が-18.8℃まで下がり、この冬全国で一番の冷えこみを更新しました。

■道東中心にこの冬一番の冷えこみ

10日（水）朝は上空に流れ込んでいる寒気や放射冷却の影響で、各地で冷えこみが強まりました。特に、北海道の東部は厳しい冷えこみとなり、最低気温は、陸別で-18.8℃と、この冬全国でもっとも低い気温を更新しました。（※富士山を除く）そのほか、弟子屈町川湯で-15.9℃、置戸町境野で-14.9℃、女満別空港で-14.7℃など、各地でこの冬一番の冷えこみとなりました。

■日中も師走らしく空気ヒンヤリ

関東も、前日朝より冷え込んだ所が多く、宇都宮で-1.4℃、水戸で-1.3℃など、氷点下の冷えこみに。群馬・沼田では-6.9℃まで気温が下がりました。東京都心も4.0℃と、前日の朝より3℃低く、空気が冷たく感じられました。

10日（水）日中は冬型の気圧配置が次第にゆるみ、太平洋側を中心に穏やかに晴れる所が多いでしょう。日差しはしっかり届くものの、最高気温は北日本で10℃未満、東〜西日本でも15℃に届かない所も多く、上着がないとヒンヤリするでしょう。夜は再び一桁の気温まで冷えこみますので、午後のお出かけやお帰りの際の服装にはご注意ください。