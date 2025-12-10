飼い主さんが帰宅したら、チワワが窓越しにお出迎えしてくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で51万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「最高」といった声が寄せられています。

【動画：家に帰ったら、チワワが窓から一生懸命に…何度でも見たくなる『全力のおかえりなさい』】

愛を感じる窓越しのお出迎え

TikTokアカウント「_5.5kg」には、チワワにしては大きめな5.5kgのボディの持ち主「ひめ」ちゃんの日常が投稿されています。ある日、飼い主さんがお家に帰ってきたら、窓の向こうに二本足で立っているひめちゃんの姿が見えたそう。

しっぽを振りながらぴょこぴょこと飛び跳ね、「おかえり～！待ってたよ！」とばかりにお手々で窓をカチャカチャと引っ掻くひめちゃん。まるで人間のように姿勢よく立っているところには思わず笑ってしまいますが、一生懸命お出迎えしてくれる姿に愛を感じてほっこりします。

可愛い姿に悶絶する人が続出

飼い主さんが窓に近づいて「ひめちゃん、ただいま」と声をかけると、ひめちゃんはその場に座って「ク～ン」と切ない鳴き声を上げたそう。どうやら「早くお家の中に入ってきて」と訴えているようです。

そしてひめちゃんは窓の前を離れ、急いでどこかに向かったとか。きっと玄関で待っていて、飼い主さんがお家に入ったら改めて熱烈歓迎してくれるつもりなのでしょう。ひめちゃんの愛情たっぷりで可愛いお出迎えは、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「なんて可愛い天使ちゃん」「癒されました！」「帰宅を喜ぶ姿、愛おしいよね」「抱きしめたい」「もう外出できなくなっちゃうよ…」といったコメントが寄せられています。また「デカチワワちゃん、最高」と、ひめちゃんのサイズ感にキュンとした方も多かったようですよ。

帰宅するたびに大喜び！

日頃からひめちゃんはご家族の誰かが帰宅するたびに大喜びし、窓越しに「おかえりなさい！」と伝えてくれるそう。

嬉しくてテンションが上がりすぎた結果、しっぽをプロペラのようにぐるぐる回したり、まるでダンスをしているかのような愉快な動きを見せたりすることも。こんな風に全力で愛情表現をしてもらえたら、たとえ嫌なことがあった日でも一瞬で幸せな気持ちになれそうですね。

ひめちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「_5.5kg」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「_5.5kg」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。