かまいたち濱家「1万5千円パー」うっかりミスに嘆き「あげたとかのほうがマシや」

12月8日放送のTBSラジオ『かまいたちのヘイ！タクシー！』にて、かまいたち・濱家隆一が、予約のうっかりミスについて語った。

番組内で、濱家は、前日は名古屋での仕事だったとして、「最近新幹線よう混むから、早めに事前に取っておいてくださいみたいな。スマートEXで新幹線自分で席取るんですね。早めに取ってくださいって言われたから取ったんですよ、チケットを」と説明。

続けて、「昨日当日ね、品川駅に向かうタクシーの中で何号車やったかな？と確認しようと思ってパパッと開けたら予約できてなかったんですよ」「予約できてないやん！席あるかな！？まだ空いてるかな？直前やから。って思ったんやけど、いや、取ったぞ…」「見直したら前日のやつ取ってた」「乗ってなくて1万5千円パー」と、1日間違えて予約していたと明かすと、山内は、「落ちることのない領収書です」とツッコんだ。

さらに濱家は、スマートEXの予約内容を知らせるメールも確認していなかったかもしれないと話しつつ、「やってしもた」と後悔。山内が、「そういう時の1万5千円って普段の1万5千円よりすごい重く」と言うと、濱家は、「重いよ。だって何にもないもん。何の意味もない1万5千円」「あげたとかのほうがマシや」と嘆いていた。