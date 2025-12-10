マクラーレンのランド・ノリスはアブダビGPを3位で終え、2ポイント差で2025年度のF1王者に輝いた。



マックス・フェルスタッペン、そしてチームメイトのオスカー・ピアストリを抑えて歴代11人目の世界チャンピオンとなったノリスの横にはパートナーのマギ・コルセイロさんがおり、二人は抱擁しキスを交わした。



パドックによく顔を見せることでF1ファンにも知られた顔となった23歳のコルセイロさんはモデルとして知られており、Instagramで240万人のフォロワーを持つインフルエンサー。ランジェリーブランド『intimissimi』のクリスマスコレクションでモデルを務めており、ファンはその美しさに驚愕しているようだ。英『THE Sun』は、ファンの羨望のコメントを紹介した。





「言葉がありません」「美しさを少し分けて！」「これがF1世界チャンピオンのガールフレンドか」ホリデーシーズン仕様のランジェリーを纏い、美しさを存分に披露したコルセイロさん。なかには赤いランジェリー姿で丼を持ち、うどんを箸で持ち上げているユニークな写真も。王者に輝いたのち、ノリスは真っ先にコルセイロさんの元へ駆けていったが、彼女の存在はノリスの大きな力になっていたことだろう。