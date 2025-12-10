LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を12月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、相鉄グランドフレッサ高田馬場が23,000円から、渋谷エクセルホテル東急が29,700円から、ザ・キャピトルホテル東急が104,742円から、トラベロッジ札幌すすきのが9,500円から、ラビスタ函館ベイが20,700円から、草津ナウリゾートホテルが37,000円から、箱根ホテル小涌園（朝食付）が32,900円から、ANAクラウンプラザホテル富山が9,566円から、ホテル阪神アネックス大阪が9,216円から、クロス・ウェーブ梅田が10,924円から、JR九州ステーションホテル小倉が11,640円から、ハレクラニ沖縄が60,720円から、カヌチャベイホテル＆ヴィラズ（朝食付）が20,000円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。