■増加するクマ被害、市民の安全・安心を守るため寄附を募集

【写真を見る】ふるさと納税で「クマ被害対策支援寄付」を開始 ”返礼品なし”も地方自治体の実情を訴えチャレンジ（山形・米沢市）

山形県米沢市（近藤洋介市長）は、12月10日、深刻化するクマの被害対策を支援してほしいと、ふるさと納税を通じた寄附の受け付けを開始したと発表しました。

集まった寄附金は、地域住民の安全と自然との共生を目指す対策事業に活用されます。

■深刻化する米沢市のクマ被害

米沢市内では近年クマの出没・被害が相次いでいて、特に2025年度は山間部だけでなく、住宅街や市街地、小中学校などの教育施設付近でも目撃が多発しています。

人的被害は2件、建物被害は3件（いずれも2025年7月～11月）が発生するなど、出没・被害頻度ともにこれまでにない水準に達しているということです。

市は、市の予算だけでは対応しきれない現状を訴え、広く支援を呼びかけていくとしています。

■寄附金の使途と市の主な対策

米沢市に寄せられた寄附金は、次のクマ被害対策に関する事業に活用されるということです。

・猟友会の活動費用

・箱罠の設置などの捕獲活動費用

・ヤブの刈払い、雑木林伐採や不要果樹伐採への助成費用

米沢市は現在、市民の安全を守るため、クマ出没情報のLINE・X（旧Twitter）での周知強化、広報車によるアナウンス、早朝・夜間の散歩自粛呼びかけ、クマの誘引物となる柿の実などの除去啓発、箱罠の設置や緊急銃猟の体制整備といった多角的な対策に取り組んでいるということです。

■寄附募集の詳細



寄附金額・・・1000円、3000円、5000円、10000円の全4区分

募集期間・・・令和8年3月31日（2026年3月31日）まで

返礼品・・・なし

寄付募集サイト・・・さとふる（寄附申込ページ、特集ページ）

今回の寄付金に対する返礼品はありませんが、地方が抱える実情を知ってもらい、そこに住む人に対する支援をお願いしたいという、まさにクマに悩む地方自治体の新たなチャレンジとして注目されそうです。