¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¿·¾±¥Ï¥à¤¬º£Ç¯¤â¸½¥É¥é¤Î¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¤«¡©¡¡³ÍÆÀ¤·¤¿µð¿Í26ºÐ¹äÏÓ¤ËXÃíÌÜ¡ÖÅê¤²¤Æ¤ëµå¥¨¥²¥Ä¤Ê¤¤¡×

¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°éÀ®¼êÏÓ¤Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬º£Ç¯¤â12·î9Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡Ö³°Ìî¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¡ª»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê4Ï¢Â³»°¿¶¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿Í¤Î±¦ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡2021Ç¯°éÀ®6°ÌÆþÃÄ¡£¿·³ã¸©º´ÅÏÅç½Ð¿È¤Î½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï22Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢150¥¥íÄ¶¤¨¤Îµå°Ò¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë23Ç¯¤Ë¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ50ÅÐÈÄ¤Î¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó°éÀ®¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤ÏºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£7ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ÜÀÒ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¡ÈÌÜÍø¤¡É¡¢³ÆÁª¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ¸å¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çº£²ó¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âX¤Ê¤ÉSNS¾å¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¡ÖÆü¥Ï¥à¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë²½¤±¤½¤¦¡×¡ÖÅê¤²¤Æ¤ëµå¥¨¥²¥Ä¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤Ç¤ÏÂè2²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é»ØÌ¾¤·¤¿¿åÃ«½Ö¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ºòÇ¯¤âÆ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¶¯ÂÇ¤Î¼ã¼êÊá¼ê¤ÎµÈÅÄ¸¸ã¤ò»ØÌ¾¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç47»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.217¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡¢Íèµ¨¤ÏÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò·Ç¤²¡¢Èá´ê¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¹äÏÓ¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤«¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÁØÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
