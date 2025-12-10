去就注目の角田夏実「最終的な決断にはまだ至っておりません」 先行する引退報道に「大変残念に感じております」
去就が注目される角田夏実(C)Getty Images
2024年のパリ五輪柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が、12月10日までに自身のインスタグラムを更新。注目を集めている去就について「最終的な決断にはまだ至っておりません」と言及した。
【写真】「いつも応援してくださっている皆さまへ」角田夏実の揺れる胸中の投稿をチェック
角田は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書かれた画像を投稿。7日夜に現役引退する意向を固めたと報じられたことに対して、率直な思いを伝えた。
文面の冒頭では「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」と説明した。
先行する報道に沈黙を貫けなかった。「本来であれば、これまで応援してくださった皆さまに対して、私の言葉で直接お伝えする場を設け、最初の一言を自分の口からお届けする予定でしたが、報道が先行し、言葉になり切れていない想いが異なる形で拡散してしまったことを大変残念に感じております」という胸中を明かした。
その上で「これまで積み重ねてきた競技人生、支えてくださった多くの方々への感謝、そしてこれからの人生をどのように歩んでいくのか。そうした一つひとつに向き合いながら、正式に決断ができました際には、改めて公式の場で、私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます 角田夏実」と投稿を結んだ。
角田は2021年から23年にかけて、世界選手権の女子48キロ級を3連覇。パリ五輪では同級の金メダルのほかに、混合団体にも出場し、日本の銀メダル獲得に貢献した。今後の動向が一層、注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]