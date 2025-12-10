タレントのヒコロヒーが１０日、東京・渋谷モディで開催されている米・人気歌手のサブリナ・カーペンターの展示会「Ｔｈｅ Ｍａｎ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ」（１４日まで）オープニングイベントに出席した。

同イベントは、第６８回グラミー賞（現地時間・来年２月１日）で主要部門３部門を含む６部門でノミネートされているサブリナの最新アルバム日本盤リリースを記念した展示会だ。

サブリナのファンだというヒコロヒーは、代表曲「Ｔｅａｒｓ」のミュージックビデオでサブリナが着用した衣装をイメージした水色のジャケットとスカートを身にまとって、いつも以上にキュートな笑顔を振りまいて登場した。この時間の渋谷は気温１１度。屋外イベントに薄着での参加となったが、「みなさんの方が寒いと思います」と報道陣やスタッフに気を使う場面も。サブリナの楽曲や歌詞に魅力を感じていると明かし「かわいらしいのよ〜この子、ほんまに」と関西のおばちゃん風に話し、会場の笑いを誘った。

久しぶりに再会した男性が魅力的に見えた気持ちを歌った「Ｗｈｅｎ Ｄｉｄ Ｙｏｕ Ｇｅｔ Ｈｏｔ？」には共感するところもあるという。「あれ、ちょっと見ていなかったけど苦労とか、仕事忙しかったのかなとか、傷つくことがあったんだろうなって思うと、グッときますね。ボロボロな男はたまらん」。独特な理想の男性像を熱弁した。

もうすぐクリスマス。司会者から当日の予定を聞かれると、「仕事ですよ。ありがたいことに。朝からてっぺん過ぎまで」と明かした。