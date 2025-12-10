中日の新入団選手会見が１０日、名古屋市内のホテルで開かれ、青学大のドラフト１位・中西聖輝投手ら、９選手が登壇した。

この会見で背番号がお披露目となり、即戦力候補のドラ１右腕は大学時代と同じ背番号「１１」に決まった。

中西は、最速１５２キロの直球にフォークやカーブ、チェンジアップなど豊富な球種を操る。１１月１９日に行われた明治神宮大会決勝の立命大戦では中２日の登板で、１７奪三振、２安打完封勝利。チームの史上６度目の連覇に貢献した。４年の東都大学リーグ戦では春、秋リーグで計１０４イニング２／３を投げて、防御率１・０３。春、秋と連続でＭＶＰに輝いた。

来季からは、エース高橋宏や金丸、大野、柳らとの先発ローテーション争いが待つ。真新しいユニホームに袖を通した右腕は「一生懸命、腕を振って頑張ります」と決意を新たにした。

全選手の背番号は以下。

ドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は「１６」、同３位・篠崎国忠投手（四国ＩＬ徳島）は「５２」、同４位・能戸輝夢外野手（明秀日立）は「６７」、同５位・新保茉良内野手（東北福祉大）は「５６」同６位・花田旭外野手（東洋大）は「５７」。育成１位・牧野憲伸投手（オイシックス）「２０１」、育成２位・石川大峨内野手（掛川西）は「２１６」、育成３位・三上愛介外野手（四国ＩＬ愛媛）は「２１７」。