ヤンキースのマックス・フリード投手（31）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、米国代表での出場を辞退したと9日（日本時間10日）、米放送局「YESネットワーク」のジャック・カリー氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同氏は「（米国代表の）デローサ監督がマックス・フリードをアメリカ代表に招集したが、監督はフリードが断ったと語った」と投稿した。

先発左腕のフリードは2012年のMLBドラフト1巡目（全体7位）でパドレスから指名され、17年にブレーブスでメジャーデビュー。19年に17勝を挙げるなど、近年は毎年のようにサイ・ヤング賞候補にあがり、昨オフに8年総額2億1800万ドル（当時約331億円）で先発投手史上4番目、左腕では史上最高額の大型契約を結び、ヤンキースに加入。今季はヤ軍で32試合に先発し、19勝5敗、防御率2・86とエースの働きを見せた。

米国代表はヤンキース・ジャッジが主将を務め、今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞パイレーツ・スキーンズが参戦を表明。また、この日、ナ・リーグ本塁打王シュワバーらの出場も決定した。