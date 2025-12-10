元ＴＢＳの吉田明世アナウンサーが９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、ＳＮＳにアップする写真に相当気を遣っていることを告白するも、上田晋也から「もうやめれば？」と呆れられた。

この日は「他人の育児にとやかく口を出す育児警察を語る夜」とし、育児警察に捕まった経験のある著名人が集まり、体験談を披露した。

吉田アナはインスタに子どもの写真を載せる際に、子どもの顔にスタンプをつけて顔を隠したが「自分の子の顔にスタンプを押すなんて」というコメントが来たことから「スタンプダメなんだ、じゃあモザイク？でもそれもダメで」と何をやっても非難のコメントが来てしまうという。

「だから遊びにいってもうまい具合に顔が見えない写真を撮るのがうまくなった」といい「アップするときも、周りの環境を含めて問題がないか、私がチェックして夫もチェックの二重チェック」と慎重にアップ。

料理の投稿は「彩りとか言われるので、全体は絶対に映さない。トマトならトマト。ブロッコリーならブロッコリー。全体像は出さない。他にバランスがいいかもしれない可能性を残す」といい、ここまで聞いていた上田晋也は「ＳＮＳをやらなきゃいけない事情を分かった上で言うけど…もうやめれば？」と真っ当助言。吉田アナも「自分でも思う。なんでここまでしてやってるんだって」と苦笑していた。