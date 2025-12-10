お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が5日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。吉本興業のチケットサイト「FANY」（ファニー）にツッコミを入れた。

話題は漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」で持ち切りに。準決勝が4日、都内で行われ、決勝に進出する9組が決定した。

粗品は「昨日な、仕事終わり深夜1時ぐらいに。結果出てる後やけど、どうしても見たくて。準決勝。配信やってるやん。俺、チケット買ったのよ、FANYで」と切り出した。

そして「登録して、ペイペイで払ったかな、3500円。払って見ようと思ったら、『見られません』って出て。まぁ言ったら23時59分まで」と説明した上で「ほな、買えたらあかんやろ！」とツッコミを入れた。

さらに「腹立ったわ、いや吉本あかんで。マジで買えたらあかんて。返せ！ システム終わってるやろ！ なんなんあれ？ 販売終了としけや、アホ！ 腹立つわ！」と続けた。

3500円は返金されてないといい「ほんまにしっかり払い終えたで。この動画は利用できません、みたいな」と語った。

FANY公式Xアカウントによると、「M−1グランプリ2025 準決勝」の生配信は4日午後4時から、見逃し視聴は5日正午から同日の23時59分までと説明している。

21日の決勝には、常連のヤーレンズや真空ジェシカをはじめ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組が登場。決勝当日直前に行われる敗者復活戦を勝ち抜いた1組を加えた計10組で21代目王者を争う。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格があり、今回は過去最多の1万1521組がエントリー。優勝賞金は1000万円となっている。