（MCU）『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』より、お茶目なNGシーンが公開された。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

セリフの間違いや思いがけないアクシデントで撮影が中止する場面など、キャストたちの笑顔が絶えない明るい現場の様子たっぷり。リード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティック役のペドロ・パスカルがカメラに向かって何度も変顔をキメたり、同じミスをして思わず笑ってしまうス―・ストーム／インビジブル・ウーマン役のヴァネッサ・カービー、2人の子供フランクリン役の赤ちゃんならではの可愛いらしいNG（？）シーンなど、和気藹々とした舞台裏を垣間見ることができる。

この映像は、発売中の『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』4K UHD＋３D＋ブルーレイ セット、ブルーレイ+DVDセット、デジタル配信（購入）に収録されているもの。他にも1960年代風の独特な世界観に迫る「レトロフューチャーな世界」や、ヒーローとしての使命と家族の絆との葛藤を描いた「新しい家族の誕生」、ミステリアスなヴィランについて掘り下げる「宇宙からのヴィランと地底の仲間」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツが収録される。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』

4K UHD＋３D＋ブルーレイ セット、ブルーレイ+DVDセット発売中

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売：ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2025 MARVEL