『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カード情報が公開 ─ ヒーローとヴィランが交差する

元祖戦略トレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」より、2026年6月26日に世界同時発売を予定している『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカード情報が届けられた。お馴染みのマーベル・ヒーローやヴィランたちが、「マジック」の世界にやってくる。

ヒーローとヴィランが交差するユニバース

マジックとマーベルの世界が融合し、伝説的キャラクター、強力な能力、そしてコミックならではの躍動感あふれるストーリーテリングが一つに。キャプテン・アメリカ、セントリー、インクレディブル・ハルク、クイックシルバーなど、マーベルを代表するヒーローが多数登場。

もちろん、ヒーローがいればヴィランも登場。バロン・ヘルムート・ジモ、スーパースクラル、そしてラトヴェリアの支配者ドクター・ドゥームなど、マーベルを象徴する悪役たちもマジックのカードとして初登場を果たす。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキ

本セットでは複数の統率者デッキを収録。中でも、マーベルの「最初の家族」ファンタスティック・フォーをテーマにした統率者デッキを初お披露目。ミスター・ファンタスティック、インビジブル・ウーマン、ヒューマン・トーチ、ザ・シングの4名をデッキの中心となる統率者として選択できる。

ブースター・ファンで地球を救え

さらに『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、マーベル作品を象徴するクラシックなコミックアートの伝統にもオマージュを捧げている。《Namor, the Sub-Mariner》や《World War Hulk》など、マーベルの歴史的瞬間を彷彿とさせるアートワークが多数収録され、色彩・構図・物語表現といったコミック文化の魅力をカードとして再現する。

魅力的なキャラクター、ダイナミックなアート、新たなメカニズムを組み合わせ、マーベル・ユニバースをマジックならではの形で体験できる特別な新セットだ。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日に発売予定。今後も発売日に向けて、さらなる公開情報やプレビューが発表されるという。