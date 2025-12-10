Amazonによる実写ドラマ版「トゥームレイダー」に、『エイリアン』シリーズなどのシガニー・ウィーバーが出演交渉中であることがわかった。米が報じている。

本作は、冒険家ララ・クラフトを主人公とする人気アクションゲームの新たな実写ドラマ化企画。「ゲーム・オブ・スローンズ」のサンサ役で知られるソフィー・ターナーが主演を務める。

ウィーバーの出演契約はまだ締結されておらず、役どころも明かされていない。Amazonは現時点でコメントを控えているという。

ウィーバーは『エイリアン』『ゴーストバスターズ』シリーズなど数々の大作映画で活躍し、にも3度ノミネートされている実力派。テレビドラマの出演歴としては、マーベル・ドラマ「ザ・ディフェンダーズ」（2017）や「ポリティカル・アニマルズ」（2012）、「赤の大地と失われた花」（2023）などがある。

現在は、最新出演作『アバター：ファイア・アンド・アッシュ』が2025年12月19日に公開予定で、2026年には映画『スター・ウォーズ／ザ・マンダロリアン＆グローグー』の公開も控える。もし「トゥームレイダー」への出演が決まれば、キャリアに新たな大作が加わることになる。

ドラマ版「トゥームレイダー」の主演のターナーは、過去の実写版『トゥームレイダー』（2001）『トゥームレイダー2』（2003）のアンジェリーナ・ジョリー、『トゥームレイダー ファースト・ミッション』（2018）のアリシア・ヴィキャンデルに続く、3代目ララ・クラフトを務めることになる。

クリエイター・脚本・製作総指揮は、「Fleabag フリーバッグ」（2016-2019）の製作・脚本・主演で注目され、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）で共同脚本を手がけた異才フィービー・ウォーラー＝ブリッジ。共同ショーランナー・製作総指揮として『シングル・オール・ザ・ウェイ』（2021）のチャド・ホッジ、監督・製作総指揮として「SHOGUN 将軍」（2024-）のジョナサン・ヴァン・タルケンが名を連ねる。

