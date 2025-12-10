¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù½Ð¿È¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡¢¡È¾¯Ç¯Èþ¡Éµ±¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼AL¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«
Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÈ¯ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï
12·î8Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSWEET DREAM¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾¯Ç¯Èþ¤¬µ±¤¯¡ÖSWEET¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¡ÖDREAM¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Æ»¶ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë³¨²è¶µ¼¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖDREAM¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«¤éÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï12·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØSWEET DREAM¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØUxYOUxU¡Ù¤âMelon¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï²»¸»¥µ¥¤¥È¤Ç¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢¹â¤¤ÏÃÂêÀ¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é½µ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£¸å¤â¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£12·î20Æü¡¦21Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦À¤½¡Âç³Ø¤ÎÂçÍÎ¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ¡ÆDrawing Yu¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë