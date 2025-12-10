「紅虎餃子房」30周年記念の福袋、同額クーポンに餃子皿･バッグ付き

中国料理店「紅虎餃子房」は12月20日から、30周年を記念した「ベニーズ福袋」(3,000円)の事前予約を開始する。

福袋には、店舗で使える3,000円分の食事券と、「紅虎餃子房」30周年を記念したデザインのバッグ･餃子皿が入っている。事前予約は、店頭･電話で受け付ける。

福袋の販売は、2026年年始から順次開始する(年始の営業日は店舗によって異なる)。各店舗限定数で販売し、なくなり次第終了となる。

紅虎餃子房「ベニーズ福袋」

〈「ベニーズ福袋」セット内容〉

●食事券3,000円分(1,000円×3枚)

●紅虎餃子房 30周年記念楕円皿

●紅虎オリジナルエコバッグ

◆食事券3,000円分

一部店舗を除く全国の「紅虎餃子房」で使える食事券(1,000円分×3枚)。当日から1会計につき1枚まで利用できる。有効期限は2026年5月末まで。

食事券3,000円分(1,000円×3枚)

◆紅虎餃子房 30周年記念楕円皿

店舗でも餃子皿として使われている丈夫な皿。「紅虎餃子房」のシンボルでもある“赤い虎”を描いた、30周年記念限定のデザイン。

「ベニーズ福袋」紅虎餃子房 30周年記念楕円皿

◆紅虎オリジナルエコバッグ

30周年限定デザインのバッグ。2色展開で、赤と白がランダムに入っている。

紅虎餃子房「ベニーズ福袋」紅虎オリジナルエコバッグ

〈「紅虎餃子房」は1996年創業〉

紅虎餃子房は、中国の庶民的な料理を、多くの人に気取らずに食べてもらいたいという思いで1996年に開業した。日本で進化していった優しい味わいの中華とは異なる、本場の味わいにこだわった。一方で、独創的な料理の創作にも力を入れたという。創業時から人気メニューは、鉄鍋棒餃子、黒胡麻担々麺など。

紅虎餃子房一号店、八王子山田店(現存せず）

紅虎餃子房を展開する際コーポレーションは、現在全国82店舗(紅虎軒、紅虎菜舗、紅虎厨房、紅虎餃子茶寮を含む)を展開している。

紅虎餃子房 提供メニュー 一例