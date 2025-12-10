ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢ÍèÇ¯1·î¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¡Öavex¤È¼çºÅÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡×11·î¤Î¾å³¤¸ø±é¤ËÂ³¤¡ÖÂçÊÑÌµÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/10¡Û²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£12·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ²ÎÉ±¡¢Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤Ç½ðÌ¾
Åê¹Æ¤ÇÉÍºê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¢ËÜÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2024Ç¯¤ËÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢2025Ç¯6·î14Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿ 2026Ç¯1·î10Æü¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢avex¤È¼çºÅÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¾å³¤¸ø±é¤ËÂ³¤ºÆ¤Ó³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë°¥¤·¤ß¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î³§ÍÍ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢°ìºÂ¡¦¥¯¥ë¡¼ÂçÊÑÌµÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖTA¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢É¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹»ö¤ò¤ªÌóÂ«Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾å³¤¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤êÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³§ÍÍ¤ÎÌµÇ°¤ÊÁÛ¤¤¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦½ÐÍè¤ëÁ´¤Æ¤Ç¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£ËöÈø¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Î½ðÌ¾¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍºê¤Ï¡¢11·î29Æü¤Ë¾å³¤¤Ç¸ø±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤ËÃæ»ß¤¬·èÄê¡£Æ±ÆüInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö»äÃ£¤ÏºòÆü¤ÎÃæ»ßÍ×ÀÁ¤Î¸å¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Î¾õÂÖ¤Ç°ì¶ÊÌÜ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿°ìËü»ÍÀé¿Í¤ÎTA¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇËÜÈÖ¤ÈÀ£Ê¬ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ò¤â¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
