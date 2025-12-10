【ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL31 BONSAI-藤-】 【ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL32 BONSAI-紅葉-】 2026年3月 発売予定 価格：各3,740円

エンスカイは、ペーパークラフト「ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL31 BONSAI-藤- / PT-WL32 BONSAI-紅葉-」をそれぞれ2026年3月に発売する。価格は各3,740円。

本製品は、エンスカイのクラフトシリーズ「PAPER THEATER（ペーパーシアター）」より、BONSAIシリーズ第2弾として季節感あふれる「藤」と「紅葉」を商品化したもの。

ウッドスタイル仕様ならではの“⽊と紙”の素材感を活かし、随所に⾦⾊の特殊紙をあしらうことで、落ち着きのある和の雰囲気と上質さを演出。作品世界をより深く楽しめるよう、扉部分は可動式になっており、開閉によって⾒え⽅の変化を楽しめるのも特徴となっている。

⻑く垂れ下がる花房が華やかな藤は、紫⾊の花越しにのぞく、柔らかな緑の葉を紙のレイヤーで⽴体的に表現しており、紅葉は、⾚や橙の紙を重ねることで、秋ならではの深みとあたたかみのある⾊合いを再現している。

細やかなパーツを貼り重ねて作り上げることで、⼿のひらサイズながら本格的な盆栽の佇まいを楽しめるほか、季節の彩りを感じるインテリアとして、贈り物にもおすすめのアイテムで、作って、飾って、⽇本の四季の美しさを⼿軽に楽しめる商品となっている。

【ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL31 BONSAI-藤-】【ペーパーシアター-ウッドスタイル- PT-WL32 BONSAI-紅葉-】