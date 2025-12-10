団員全員がタイヤ製造のプロ

タイヤメーカーのブリヂストンが有する音楽団体『ブリヂストン吹奏楽団久留米』が今年創団70周年を迎え、サントリーホールで記念コンサートを開催。その翌日、普段は九州で活動するメンバーが、都内で取材会を行った。

同楽団は、1955年に団員22名でスタート。2年後の1957年には吹奏楽コンクールに初めて出場し、1970年に金賞を獲得して以来、今年までの55年間に計39回の金賞受賞という、団体最多記録を誇っている。



ブリヂストン吹奏楽団久留米（左から坂上氏、安丸氏、古川氏、山根氏、岩佐氏）。 AUTOCAR JAPAN

全日本吹奏楽コンクールで金賞を取り続けるということは、並大抵なことではない。大会では金・銀・銅の各賞を与えられるが、2025年の全国大会で見ると、金賞を受賞しているのは出場26団体中12団体。その他の年でも、金賞は3分の1かそれ以下だ。

この楽団の最大の特徴は、楽団員61名全員がブリヂストンのタイヤ工場に勤務しているということ。久留米工場もしくは鳥栖工場で、日々、タイヤの製造に励んでいる。

3交代勤務で、繁忙期には残業もこなしながら、週に3回の全体練習のほか、パート練習、個人練習の時間を確保している。

就業前後に行う練習は平均2時間。これが可能な理由は、楽団員全員のシフトを同じにするという勤務体制の工夫にある。さらに、コンクールや演奏会で全員が休まなければいけない場面では他の従業員がカバーに回るなど、会社全体でサポートしているという。まさに全社一丸となった取り組みなのだ。

入団希望者は全国から集まる

団員の平均年齢は29.8歳。みんな中高時代から吹奏楽部に所属し、仕事と音楽を両立したいという思いで入社してくる。入社試験には、通常の筆記などに加え、楽器演奏（課題曲・フリー）もある。ちなみに楽器によって配属部署が考慮される（例えば、オーボエだから細かな作業とか、ユーフォニアムだから重たいものを扱うなど）ということは全くないそうだ。

団員の出身地は九州を中心に、大阪、愛知、遠くは北海道と幅広い。入団を決めたきっかけはさまざまで、ホルンの古川隼氏の場合は、もともとクルマが好き、というところからだ。学生時代に所属していた地元の吹奏楽団にブリヂストンのメンバーがいて、初めてその存在を知り、クルマ関係かつ音楽の仕事として興味を持ったという。



サントリーホールで行われた公演は大盛況だったそうで、取材会で感動を伝える記者もいた。

ブリヂストン

チューバの岩佐翔平氏は、偶然の出会いで運命が変わった。高校3年生の時、『音楽の仕事がしたい』と思っていたなか、ブリヂストン吹奏楽団久留米の演奏を聞く機会があった。そのサウンドに感動し、終演後にそのまま舞台裏に行って、「どうにか入れませんか」といきなり掛け合ったというからドラマティックだ。

学生時代に演奏に打ち込み、それを生業にしたいと思った時の選択肢として、この楽団が持つ意味は大きい。

アルトサックスの山根大生氏の「『音楽で生きていきたい』と思っても、社会人になって一般の仕事と両立していくことの難しさを考えたとき、すでに楽団に所属していた先輩のことを思い出した」という言葉から、将来を考える若者にとってこの活動が光となっていることを感じる。

クラリネットの安丸晴輝氏は「毎年、全日本吹奏楽コンクールで金賞を取るという実力に惹かれました。ブリヂストン吹奏楽団久留米の演奏後には、まるでライブ会場のような熱気と、『ブラボー』の声が上がる。自分もあの歓声を受けてみたいという憧れがありました」と語る。

仕事の片手間では得られない栄光を掴むため、会社の協力のもと、彼らは努力を積み重ねている。「専業音楽家ではなくてもここまで音楽を突き詰めていくという姿勢に、共感していただいているのではないでしょうか」という古川氏の言葉に、その矜持がうかがえた。

2025年メセナアワードを受賞

団員の演奏の場は、吹奏楽コンクールのみではない。定期演奏会、工場周辺の学校・施設での訪問演奏のほか、地元の中高生への演奏指導も行う。近年行うようになった子どものためのコンサートは2部構成になっており、楽器体験会を行うことで、子どもたちに初めての経験の機会を与えている。

こうした社会貢献の功績と団員の努力が認められ、今年、『企業による芸術文化の進行とこれを通じた心豊かなより良い社会づくりの観点で特に優れた活動を顕彰』するというメセナアワードを受賞。



地元に愛される楽団で、「ありがたいことに定期演奏会は2日間満席になる」とのこと。

AUTOCAR JAPAN

今後は上記の活動に加え、現在従業員の子どもに限っている『ジュニアアカデミー』も一般に対象を広げるなど、積極的に活動していきたい、と総務課長の坂本朋子氏は話していた。

もちろんこれは、簡単なことではない。現在、演奏会が主に西日本地区でのみ行われているのは、通常業務との両立のため、長期間現場を離れられないから。そこもコンクールがあった地で日程を合わせて行うなど、工夫をしていくという。

同団の演奏会にはこれまで、のべ30万人以上が来場。記録に残っているだけで1968年から350人以上の団員が在籍してきたこの楽団は、まだまだ発展を目指している。

取材会では残念ながら映像しか見られなかったが、吹奏楽人口の比率から考えると全国でも非常に珍しい男性だけの楽団だけあり、委嘱作品『プレイ・オブ・アマデウス〜神の戯れ〜』（杉浦邦弘作曲）は迫力の演奏だった。ホルンの古川氏も、「音圧は持ち味であり、魅力のひとつ」と胸を張る。

過去のプログラムからクラシック寄りの選曲が多く感じるが、アンコールにはマンボNo.8やエル・クンバンチェロといったラテンナンバーを入れるのがお約束とのこと。ステージマネージャーも務めるクラリネットの安丸氏によると、現代の作曲家の作品を演奏することの大切さを音楽監督の冨田篤先生と共有しているという。キリン・フィルハーモニー管弦楽団の『ビア樽ポルカ』のように（あれはオリジナルではないが）、真摯に前進するブリヂストンらしいオリジナル楽曲を委嘱してみたら、定番のアンコール曲として愛されそうだ。今後の発展を見続けたい。