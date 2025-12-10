フェアリーケーキフェア新作！プレミアム発酵生バターサンドが冬季限定で登場

2025年12月26日(金)より、フェアリーケーキフェアから冬季限定の新作「フェアリークリームウィッチ プレミアム発酵生バターサンド」が登場！このバターサンドは、フランス・ノルマンディ産の発酵バターを贅沢に使用し、バターの美味しさをそのまま楽しめるシンプルながら特別な一品です。さらに、年末年始のギフトにぴったりな「フェアリークリームウィッチ 紅白セット」も販売開始。

贅沢なバターを楽しむ、フェアリーケーキフェアの新作サンド



フェアリーケーキフェアの新作「プレミアム発酵生バターサンド」は、バターのおいしさを最大限に引き出すために素材にこだわり抜いた逸品。

フランス・ノルマンディ産の発酵バターを使用し、程よい塩味とミルキーな甘みが絶妙に調和。

ホワイトチョコレートでコーティングされたビスケットが、香ばしさとコクをさらに引き立てます。贅沢な味わいを冬季限定でお楽しみください♪

紅白カラーでお祝い気分！年末年始にぴったりなギフトセット



年末年始の贈り物にぴったりな「フェアリークリームウィッチ 紅白セット」は、贅沢な白（プレミアム発酵生バターサンド）と甘酸っぱい赤（いちごラズベリー生バターサンド）の詰め合わせ。

紅白のカラーリングが新年のお祝いにふさわしく、個包装されているので差し入れやお土産にも最適。大切な人へのご挨拶に、または自分へのご褒美に、心温まる美味しさを贈りましょう♪

シンプルに極めた美味しさ！バター好き必見の絶品サンド



「プレミアム発酵生バターサンド」は、バターの美味しさだけを楽しむシンプルさが魅力。バター好きにはたまらない、芳醇でミルキーな味わいと、ほんのり効いた塩味が後引く美味しさ。

ビスケットにホワイトチョコレートをかけることで、香ばしさと甘さが絶妙にマッチしています。この冬だけの特別な味わいを、ぜひ一度ご賞味ください♡

冬季限定の「フェアリークリームウィッチ」をお見逃しなく！



フェアリーケーキフェアから冬季限定で登場した「プレミアム発酵生バターサンド」と「紅白セット」は、どちらも贅沢な味わいが特徴です。

特に、発酵バターの豊かな風味とホワイトチョコレートの香ばしさが引き立つバターサンドは、バター好きにはたまらない一品。

年末年始のギフトやお土産にもぴったりなので、ぜひこの機会に贅沢な美味しさを堪能してみてください♡