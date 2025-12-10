¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ËÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¡¢Ê¿¶ÑÌó70Ëü±ß¡¡²þÀµµëÍ¿Ë¡À®Î©¤¹¤ì¤ÐÄÉ²Ã»Ùµë
¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë10Æü¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¿¦¡Ê´ÉÍý¿¦¤ò½ü¤¯¹ÔÀ¯¿¦¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏÌó70Ëü2200±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿Ë¡²þÀµ°Æ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÄÉ²Ã»Ùµë¤µ¤ì¤ëÊ¬¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏÌó74Ëü6100±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó72Ëü2000±ß¤è¤êÌó3.3¡óÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þÀµË¡À®Î©¸å¤Î»Ùµë³Û¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤ÎµëÍ¿¿å½à¤È¤Îº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Áý³Û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Ê¬¤ò´Þ¤á¤ÆÌó341Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10·î21Æü¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¿¤á¡¢´ð½à³Û¤¬Ëþ³Û¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¼óÁê¤È³ÕÎ½¤¬¼êÅö¤ò¹ñ¸Ë¤Ë¼«¼çÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÎµëÍ¿¡¦¼êÅö¤òÅöÊ¬¡¢»Ùµë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀµëÍ¿Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æâ³Õ¿Í»ö¶É¤Ë¤è¤ë¤È²þÀµ°Æ¤¬¤Þ¤ÀÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£