国土交通省 関東運輸局は2025年11月4日、栃木運輸支局が東北道で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。2台の車両を検査し、1台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。

日本国内の公道を走行するクルマには一定の安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合しなければ走行できません。

装置の取り付け・取り外し、改造などで保安基準に適合しなくなったクルマ（不正改造車）は保安基準に合致せず、公道走行は違法となり、さらに周囲の交通や近隣住民に対して迷惑をかけることになります。

例えば、マフラー（消音装置）を取り外す（いわゆる「直管」）ことや、法規に適合しないレース用製品を取り付けると、エンジン始動・走行時に爆音が発生します。近隣に響き渡るだけでなく、不正改造車のドライバー自身も緊急車両などの音が聞こえず、通行の妨げになります。

また、サスペンションを改造したり、競技用の部品を取り付けて車高を落としたり（いわゆる「シャコタン」）して、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ると、車体やエンジン下部などを路面に強打し、車両故障を招きます。道路上で立ち往生すれば、渋滞を起こします。

道路びょうやマンホールなど、金属製の道路設備と接触することもあり、火花を発生させて、火災に至る危険性もあります。

車体幅を超えるウイングや過度に張り出したスポイラーなどを取り付けると、右左折時に歩行者などに当たってケガをさせたり、取り付けが不十分であれば走行中に脱落し、大事故になることもあります。

ほかにも、夜間にクルマの動きがわからないようにライトの色や光り方を変えたり、意思疎通や視界の妨げとなるスモークフィルムの貼付、歩行者を巻き込んだりする可能性がある回転部分の露出（いわゆる「ハミタイ」）は当然すべて保安基準適用外で、違法です。

いっぽう不正改造の現状としては、個人の自己満足で収束するケースも多いですが、なかにはグループを作って行動している連中も多く存在します。

連中は夜間の高速のSA／PAや道の駅などに集結しては、空ぶかしやドリフトなど、危険でうるさい暴走行為を行い、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。

今回、関東運輸局 栃木運輸支局は、自動車技術総合機構関東検査部や軽自動車検査協会と連携し、栃木県警とともに東北道 黒磯板室IC付近で検問を実施。

2025年11月2日の午前7時から11時にかけ、不正改造疑いのあるクルマ2台に対し、不正改造がないかを調べたところ、タイヤ・ホイールの突出（ハミタイ）、着色フィルム（フルスモ）、騒音基準を満たさないマフラー（爆音マフラー）の取付けが確認され、その場で検挙されました。発表資料には検挙の写真が添付され、該当車両は旧車のセダンでした。

この1台には「ただちに保安基準に適合するよう修理しなさい」という内容の「整備命令書」が交付され、所有者は必要な措置を講じて最寄りの陸運局などに持っていき、直接の確認を受けるよう命じられます。

SNSなどには、「すごいね、ちゃんと摘発してるんだ」「もっとやれ」「違法改造については、国もかなり本気で対応を始めている」などと取り締まりの実施を評価する声が寄せられた一方、「最低免取り＋高額罰金にしないと抑止にもならない」「こんな見せしめ検挙したって法律の厳罰化しないと意味ないよ」と厳罰化を求める意見も。

このほか、「どこが、かっこいいのか分かりませんが」「純正のままが一番良い」と、不正改造を行うことの意義について疑問を持つコメントも寄せられています。

関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とコメント。「排除」という強い言葉を使い、怒りをにじませつつ、不正改造車を断固として許さない構えです。