Image: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com

禁止だけでなく、SNSとの上手な付き合い方を教える教育も大切かも。

12月10日水曜から、オーストラリアでは16歳未満の未成年者は全員、SNSの利用が禁止となる画期的なSNS規制法が施行されます。この法律は今後、他国のモデルケースとなる可能性があります。現時点での規制対象はTikTok、Facebook、Instagram、Threads、X、Snapchat、YouTube、Reddit、Kick、Twitchですが、今後さらに拡大する見込みです。

一方、Discord、Roblox、Pinterest、WhatsAppなどは今回の規制対象から外れましたが、引き続き監視は続けられるとのこと。また、AIチャットボットについては、安全対策の不備が原因で10代の若者が命を落とすケースもあり、世界的に厳しい批判を受けています。現時点では規制の対象外ですが、過去の報道によると少なくともOpenAIのSoraは当局がマークしているようです。

SNSが若者に与える深刻な影響

子どもや10代の若者たちは、人生で最も大切な成長期をスクリーンに釘付けになって過ごしています。イギリスの青少年支援団体が行なった最近の調査によると、10代の若者の76%が自由時間の大半をスクリーンを見て過ごしていて、34%が強い孤独感を感じていると回答しています。

また、SNSが子どもや10代の若者のメンタルヘルス、さらには身体にまで悪影響を及ぼすことはこれまで多くの研究で明らかになっています。特に依存しやすいように設計された機能が問題視されています。未成年者のSNS利用の増加は、うつ病、不安障害、注意力の低下、ボディイメージの問題、睡眠の質の低下との関連が数多くの研究で指摘されています。オーストラリア当局も、SNSを通じた同調圧力やネットいじめへの懸念を表明しています。

社会心理学者のJonathan Haidt氏は、思春期という脳が最も敏感で変化しやすい時期にスマートフォンやSNSが普及したことで、1995年以降に生まれた世代の脳は根本的に変わってしまったと指摘しています。Haidt氏の著書『不安な世代（The Anxious Generation）』はこの変化について詳しく書かれていて、この著書が今回のオーストラリアの規制法のきっかけになったと言われています。

オーストラリアのSNS規制法の仕組み

今回の規制は、テック企業が年齢確認を行なう形で運用されます。確認方法としては、公的身分証明書や顔・声の分析といった手段に加え、アカウントの利用期間、他の未成年ユーザーとのやり取りの頻度、学校の授業時間中に利用が減るかどうかといったアカウントデータも活用されます。未成年者のアカウントと判断された場合、そのアカウントは停止されます。

もし企業が未成年のアカウントであることを見逃していたことが発覚した場合、オーストラリア政府は最大4950万豪ドル（約33億円）の罰金を科すことができるとのことです。

規制の仕組みと罰則、そして抜け穴の懸念

この規制が本当に子どもたちをSNSから遠ざけられるのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。実際、BBCの取材ではすでに年齢確認の仕組みをかいくぐっている10代の若者がいることがわかっています。

また、規制を受けた若者の多くは、過去にSNS規制のある国で行なわれてきたように、VPNを使って回避しようとする可能性も高いとのこと。さらに、国内では多くの若者がこの法律に反発しています。15歳のオーストラリア人2人は、この規制が「政治や政府に関する問題について発言する自由」を侵害しているとして、憲法に基づく異議申し立てを行ないました。

各国の動きと大手テック企業の反発

もちろん、こうした課題は世界が学んでいく過程の一部となっていくと思います。今回の規制は世界初の試みですが、すでに世界各国で同様の取り組みに向けた「実験」として注目されています。実際、すでに動き始めている国もあります。

デンマーク、マレーシア、ノルウェー、そして欧州議会も最近、オーストラリアと同様の規制法の導入を呼びかけたり、具体的な計画を発表したりしています。

ただし、この規制が世界に広がる上でハードルとなりそうなのが、規制に真っ向から反対している大手テック企業の存在です。そして、そのテック業界の最大の味方がトランプ大統領。トランプ大統領はこの件についてまだ発言していませんが、これまでも「アメリカのテック企業への差別的な扱いだ」として、シリコンバレー側を支持してきた経緯があります。

一方、オーストラリアのAnika Wells通信相は今週、BBCの取材に対し、

私たちがやっていることには道義的な使命があると理解しているので、大手テック企業に怯むことはありません。最初の国になれて嬉しいですし、誇りに思っています。同じ取り組みを目指す国や地域があれば、喜んで協力します。

と答えています。