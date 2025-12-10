¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Åìµþ¤Ç±½¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©¤à¡ª¡¡911 GTST-Hybrid¤Î¡íÁö¤ê¤ÎÇ»ÅÙ¡í¤òÅ°Äì¸¡¾Ú!!
¥Ý¥ë¥·¥§911»Ë¾å½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ò»î¾è¤·¤¿»³ËÜ»á¡£ÅÅÆ°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥Ý¥ë¥·¥§911¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¡½¡½¡£¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤é¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬»î¾è¤·¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÁÅý¤Î911¤é¤·¤µ¤Ï°ìÀÚÊø¤µ¤Ê¤¤911 GTST-Hybrid
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÅÅÆ°²½¤ÇÁö¤ê¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Û
»³ËÜ»á¤¬ÆÃÇ»»î¾è¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Åìµþ¡×
¡½¡½¥Ý¥ë¥·¥§911¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡º£²ó¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§911»Ë¾å½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡¢911 GTS T¡ÝHybrid¤Ë»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤ÏÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Åìµþ¡£¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥µ¡¼¥¯¥ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢911¤ÎÀÇ½¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÅÆ°¼Ö¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢911¤Ë¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡©
»³ËÜ¡¡È¾Ê¬YES¡¢È¾Ê¬NO¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¥¨¥ó¥¸¥óµ¬À©¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤»¤ÐÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖÅÅÆ°²½¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¡¢¤½¤ì¤¬T¡ÝHybrid¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÁö¤ê¤¬Âà¶þ¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢911¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
»³ËÜ¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏÇ³Èñ¤ä´Ä¶ÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏàÁö¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅÆ°²½á¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÌò¤Ï¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥¿¡¼¥Ü¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤¿¡¢¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ËÜ¡¡¤Þ¤º¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇÓµ¤ÎÌ¤ò3¥ê¥Ã¥È¥ë¤«¤é3.6¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¡£¥Ü¥¢¤ò¹¤²¤Æ¹â²óÅ¾·¿¤Ë¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï485ÇÏÎÏ¡¢²óÅ¾¿ô¤Ï7500rpm¤Ø¡£¤³¤ÎÇÓµ¤ÎÌ³ÈÂç¤ÏÁ´²óÅ¾°è¤ÇÍýÏÀ¶õÇ³ÈæÇ³¾Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡ÊÄÌ¾ï¤Ï¹â²óÅ¾°è¤ÇÇ³ÎÁ¤òÂ¿¤¯Ê®¤¤¤ÆÎäµÑ¤Ë»È¤¦¡Ë¡£
¡½¡½¥¿¡¼¥Ü¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¡©
»³ËÜ¡¡E¥¿¡¼¥Ü¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¿¡¼¥Ü¤ÏÇÓµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊºÇÂç20kW¡Ë¤ÇÀè¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ç¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¥¼¥í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¹¤°²áµë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍ¾¾ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢ºÇÂç11kW¤ò²ó¼ý²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÑ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
»³ËÜ¡¡·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼8Â®PDK¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢²ÃÂ®»þ¤ËºÇÂç40kW¤òÈ¯À¸¡£Æ°ÎÏÀÇ½¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¤Ï½¾Íè¤Î12V¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÊÂ¤ß¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤Î911¤é¤·¤µ¤Ï°ìÀÚÊø¤µ¤º¡¢¤½¤³¤ËÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¡£¤Þ¤µ¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
911¤ÏÅÅÆ°²½¤·¤Æ¤â¡¢àØÌÔ¤µ¤Ï·òºß¡£¤à¤·¤íÁà¤ë²÷´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê²½¡£»³ËÜ»á¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÂÀ¸ÝÈ½¡ª
¡½¡½¤Û¤ª¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¤¤¡ª¡¡¤Ç¡¢EVÁö¹Ô¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¡©
»³ËÜ¡¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÚÎÌ²½¤òÅ°Äì¤·¡¢Æ°ÎÏ¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¢¤ê¤¤ÎÅÅÆ°²½¡£¤À¤«¤é911¤é¤·¤µ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Áö¤ê¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ÀµÄ¾¡¢àÅÅÆ°¼Ö´¶á¤Ï¥¼¥í¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Õ¥í¡¼É½¼¨¤Ç¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤ëÄøÅÙ¡£½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂÍÑ°è¤Ç¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶ì¼ê¤ÊÎÎ°è¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¥È¥ë¥¯ÆÃÀ¤¬²û¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£Ãæ¡Á¹â²óÅ¾¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤êÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Þ¤Ç¥¹¥«¡¼¥Ã¤È²ó¤ê¤Þ¤¹¡£³ê¤é¤«¤µ¤ÈÌîÀÌ£¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½ÅÎÌÁý¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡Ìó50kgÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»î¾è¼Ö¤Ï¥ê¥¢¥·¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë½Å¤¤¡Ë¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶Ã°ÛÅª¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Îº¹¤Ï¸Â³¦Áö¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£¾ïÍÑ°è¤Ç¤Ï½Å¸ü´¶¤¬Áý¤·¡¢¾è¤êÌ£¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
»³ËÜ¡¡º£²ó¤ÏRR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤È4WDÎ¾Êý»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤È°ÂÄê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏRR¤¬6ÂÐ4¡¢4WD¤¬4ÂÐ6¡£Äê¾ï±ßÀû²ó¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÂÎ´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡£°ìÊý¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÅÁÅý¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£911¤é¤·¤µ¤Ï·òºß
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç911¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î½Ä·¿¥ë¡¼¥Ð¡¼¡ÊÁõ¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤¬¿·Á¯¡£ºÇ¾®¸Â¤ÎÊÑ¹¹¤ÇàØÌÔ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤à¤Õ¤à¡£
»³ËÜ¡¡º£²ó¤ÎÅÅÆ°²½¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£T¡ÝHybrid¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅÆ°²½¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Á¥ê¤Î¹çÀ®Ç³ÎÁÀ½Â¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë¶È¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÁí³ç¤ò¡ª
»³ËÜ¡¡¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£GT3¤äRS¤¬¥â¡¼¥¿¡¼¤òÀÑ¤à¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î911¤Ê¤ó¤Æ......¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Áö¤ê¤Ï¤à¤·¤íÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
