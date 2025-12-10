大谷がAP通信「年間最優秀男性選手」、3年連続4度目の受賞

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、AP通信の「今年の男性アスリート」に選出された。3年連続の受賞で野球界では最多の4度目。大谷はAP通信のインタビューに応じ「複数回そういう賞を頂けるというのは特別なこと」と、喜びの声を届けた。大谷が手にした新たな“称号”に日米が歓喜している。

AP通信は公式X（旧ツイッター）で大谷の「年間最優秀男性選手」を発表。「男性アスリートの受賞者の中ではランス・アームストロング（自転車）、タイガー・ウッズ（ゴルフ）、レブロン・ジェームズ（バスケットボール）と並び、最多タイとなりました」と、大谷がスポーツ界のレジェンドたちと肩を並べたことを紹介した。

大谷はインタビューの中で「選んでもらえたのはすごくすばらしい。うれしいことですし、それだけ歴代の人たちがいる中で、複数回そういう賞を頂けるというのは特別なことだと思う」とコメント。続けて「去年『もう1回獲りたい』と言いましたけど、今年、来年もまた獲れるようにがんばりたいと思います」と4年連続5度目の栄誉に意欲を示した。

ドジャース球団も公式SNSで特別画像を添えて、大谷の受賞を祝福。大谷自身もインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、選出されたことを報告した。ファンもSNSで「奇跡的な存在」「凄すぎる」「また1つトロフィーが増えた」「リスペクト」と祝福のメッセージを送っていた。

ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した大谷は、3年連続4度目となるリーグMVPを受賞。エドガー・マルティネス賞（最優秀指名打者賞）、ハンク・アーロン賞も獲得し、オールMLBのファーストチームにも選出されるなど、今オフも受賞ラッシュが続いている。（Full-Count編集部）