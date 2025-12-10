「ソニーが『お前はバカだ』って（笑）」トッテナムDF高井幸大、クラブを去った韓国主将ソン・フンミンとの会話を明かす！ファンからは「英語うまなってる」「コウタとソニーの絡みあるのか」の声
今夏に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大が、クラブ公式のインタビューで、韓国代表の主将ソン・フンミンとの会話を明かした。
長らくトッテナムで活躍し、ロサンゼルスFCへ移籍したスターとは、プレシーズンのわずかな間だけ、同じ時を過ごした。
21歳の日本代表DFは、その元エースから学んだ言葉について、「あー、バボだね（笑）。バカって意味だね。ソニーが僕に、『お前はバボ（バカ）だ』って（笑）」と笑いながら明かした。
クラブの公式インスタグラムがその動画を投稿すると、「英語上手くなっててえらい」「コウタとソニーの絡みあるのか」「英語うまなってる。ほんまにがんばってくれ」「笑顔カッコイイ」「久々に見れて嬉しい」といったコメントが寄せられた。
プレシーズンの怪我で出遅れていた高井は、12月２日に行われたU-21チームの練習試合に先発出場。前半のみプレーし、ようやく実戦デビューを果たした。
待望の公式戦デビューを飾り、ソン・フンミンのようにスパーズファンのハートを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英語でインタビューに答える高井
長らくトッテナムで活躍し、ロサンゼルスFCへ移籍したスターとは、プレシーズンのわずかな間だけ、同じ時を過ごした。
21歳の日本代表DFは、その元エースから学んだ言葉について、「あー、バボだね（笑）。バカって意味だね。ソニーが僕に、『お前はバボ（バカ）だ』って（笑）」と笑いながら明かした。
クラブの公式インスタグラムがその動画を投稿すると、「英語上手くなっててえらい」「コウタとソニーの絡みあるのか」「英語うまなってる。ほんまにがんばってくれ」「笑顔カッコイイ」「久々に見れて嬉しい」といったコメントが寄せられた。
プレシーズンの怪我で出遅れていた高井は、12月２日に行われたU-21チームの練習試合に先発出場。前半のみプレーし、ようやく実戦デビューを果たした。
待望の公式戦デビューを飾り、ソン・フンミンのようにスパーズファンのハートを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英語でインタビューに答える高井