熊本県阿蘇の草原で自然循環型畜産を営んできた井信行さん（90）＝同県産山村＝に密着して制作されたドキュメンタリー映画「村で生きる」の上映を支援するクラウドファンディング（CF）が行われている。

井さんは、古くから農耕用で飼われてきたあか牛にこだわり草原で放牧。地元の飼料米や大豆などを餌に用いるなど持続可能な飼育技法を確立した。黒毛和牛に負けないうま味の赤身だとして、全日本あか毛和牛協会から最高の「三つ星」評価を与えられたブランド「信行牛」として、著名料理人にも知られている。

同作品は、東京の映像作家、小林瞬さんと中村朱里さん夫妻が2021年に井さん親子に密着取材し、足掛け4年で完成させた。今年の農業ジャーナリスト賞に選ばれ「草資源の維持、食生活、食と農の距離の問題が透けて見え、牛飼いの生きざま、農村の現実に迫る作品。美しい映像も目に焼き付く」と評された。東京ドキュメンタリー映画祭の長編部門でも入選した。

CFは来年1月31日までで支援額は3千円から。「信行牛」のハンバーグやステーキ肉がリターン品のコースもある。詳細はこちらから。

（長谷川彰）