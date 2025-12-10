元うたのおねえさんの茂森あゆみが９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、“育児警察”と呼ばれる人たちから言われたつらかった言葉を振り返った。

この日は「他人の育児にとやかく口を出す育児警察を語る夜」と題し、育児警察に捕まった芸能人たちが体験談を語った。

茂森は、２１歳長男、１７歳次男、１４歳長女と３人の子に恵まれたが「一番つらかったのは、２人目が欲しくてもなかなか授からなかった」といい「そうすると仕事場とか親戚から『ひとりっ子はかわいそう』とか、年齢が年齢だったので『早く２人目を産みなさい』とか」と周囲から２人目のプレッシャーをかけられていたという。

「欲しいけどできないんです、と言えれば良かったけど、言えなくて。妊娠検査薬を買い占めて毎日自分で調べて。精神的にもつらかった」と振り返った。

上田晋也は「昭和の人とか、きょうだいが多かったりするから」「アップデートされてない昭和の人が言いがち」と同情すると、犬山紙子氏も「私も（子どもは）ひとりっ子。やっぱり（２人目をと）言われた」といい「善意で仰る。ひとりっ子は可哀想って。全人類のひとりっ子に謝ってってと思った」と振り返っていた。