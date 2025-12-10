北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は１０日午後の道議会予算特別委員会で再稼働への同意を表明する方針を固めた。

複数の道関係者への取材でわかった。道議会の過半数を占める自民党会派の質問に答弁する方向で最終調整している。

国は８月、道と立地・周辺４町村に再稼働への理解を求めており、これに対し、１１月までに泊村、神恵内（かもえない）村、共和町、岩内（いわない）町の４町村が同意を表明。道の判断を残すのみとなっていた。

鈴木知事は１１月２８日の道議会で、北電が再稼働後の電気料金の値下げ方針を発表したことや、脱炭素電源の確保につながるなどの理由を挙げて再稼働を容認する意向を示し、「今定例会での議論を踏まえて最終判断したい」と述べていた。今月４日には泊原発を視察して安全対策の取り組みを確認したほか、４町村長と会談して同意に至った経緯を聞き取った。

３号機は１２年５月に運転を停止。北電は１３年７月に国の原子力規制委員会に安全審査を申請し、今年７月、審査に合格した。