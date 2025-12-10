お笑い芸人レイザーラモンRG（51）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。89年「目を閉じておいでよ」などで知られるロックバンド、BARBEE BOYS（バービーボーイズ）のボーカル＆サックスで、「四肢完全麻痺」を公表したKONTA（65）にエールを送った。

RGは芸人仲間の椿鬼奴らとともにBARBEE BOYSのものまねを披露しており、自身はKONTA役を務めている。今回、KONTAが報告した投稿を引用し、「『ためらうだけでウダウダ』してない！『負けるもんか！負けるもんか！』と言わんばかりのKONTAさんをまた見たいです！！」とBARBEE BOYSの楽曲の歌詞を使って思いをつづった。

BARBEE BOYSは8日、音楽出版社オーガスタパブリッシング社長を務めるドラムス小沼俊明（63）が勇退し、「BARBEE BOYS 4PEACE」として4人体制で活動を続けると発表。その中でKONTAについて「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と報告していた。

KONTAも同日、公式サイトで「過日、不測の事態に陥り、医師からは『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！ …とはいえ四肢は完全麻痺」と発表。「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。『BARBEE BOYS 4PEACE』では、サックスこと吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である KONTA」とつづった。