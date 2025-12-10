¡Ö¼¡¡×¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÉÔ°Â¡¢½»Ì±¤é·Ù²ü¡¡È¬¸Í¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬Ìá¤ëÃæ¤Ç
¡¡¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÎäÀÅ¤ËÈ÷¤¨¤ò¡×¡£¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ç¤Ï10ÆüÄ«¡¢³Ø¹»ºÆ³«¤Ê¤É¤Ç¼¡Âè¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¼¡¡×¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡È¬¸Í»Ô¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Î½÷À¡Ê50¡Ë¤ÏÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÁø¤¤¡ÖÄÅÇÈ¤òÆóÅÙ¤È·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£8ÆüÌë¤Ï¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ËÌ²¤ê¤òË¸¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í»Ô¤Î¼«±Ä¶ÈÃËÀ¡Ê69¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤â¤¤¤ë¡£ÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤ÎÀÆÆ£°ìÉ×¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤¬¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é½»Ì±¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ±Ä®¤Î70Âå½÷À¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¼¡¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Íè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿²¤ëÁ°¤Èµ¯¤¤¿»þ¤ÏÆÃ¤ËËÉºÒ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â°ìÆüÃæ·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£