タレント・スザンヌ（39）が9日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。地元・熊本の魅力を語った。

2017年に地元熊本へ移住し、23年にアパレルブランドを起業、今年2月からは旅館経営にも乗り出しているスザンヌ。地元の魅力について聞かれると「何が自慢かも分からないぐらい馴染んでる」と告白。お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが「熊本って辛子蓮根？」と触れると、「辛子蓮根、めちゃめちゃおいしいですね。馬刺し、辛子蓮根、いきなり団子、太平燕（タイピーエン）とかは熊本の名産って言われてるものなので、結構お土産とか居酒屋さんでも食べられたりしてる」と話した。

しかしバービーが「太平燕？」と聞き返すと、スザンヌは「ちゃんぽんの中身が春雨みたいな味で、熊本では給食とかでも出て来るメニュー」と解説。「結構ヘルシーなんだけど、濃厚白湯スープで、凄くおいしい。野菜がいっぱい食べられるしヘルシーだし人気のメニュー。中華料理屋さんとかにあるような感じ」と絶賛した。

そして「食べ物は間違いないかなって思います。安いし、どこで食べてもおいしい」と熱弁。また県民性については「熊本の人は熱いし優しいし、私とかじゃなくってもいろんな人に対して、“これも食べて行きなさい、持って行きなさい”っていう文化」と語った。

「皆さん熊本に来たら、熊本のことを好きになって帰ってほしいっていう方が凄い多いと思う」というスザンヌに、バービーは「永遠のテーマになるかもしれないですけど」と前置きしながら、「九州の中でも性格が違ってくる？」と質問。これには「熊本の人はわりと女性が強くて、火の国の女とか言うんですけど、熱い性格。でも男性のことは立ててあげるような。男性は肥後もっこすって言うんですけど、強い男らしいイメージ」と解説した。

さらに「2人が合わさると、女性のほうが一歩引くような感じで支え合ってる。全体的に熱い県民性」といい、「恥ずかしいとかはあんまりなさそう。熊本でライブをされる時に、熊本は声援に応えてくれやすいタイプの県民性って、よくおっしゃいます」と魅力を伝えていた。