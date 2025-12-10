BTSのV（ヴィ）が、芸能界の親友の集まり「ウガパム」とプライベートのハワイ旅行写真を公開した。9日に自身のインスタグラムに、親友らとハワイの海に入っているショットなどを20枚、公開した。

「ウガパム」とは「私たちは家族なのか」の韓国語の略字で、ドラマ「梨泰院クラス」主演のパク・ソジュン、映画「パラサイト」の俳優チェ・ウシクら8人で、楽しい一時を過ごしたようだ。

写真には、ハワイアンシャツを着て赤ワインで乾杯するショットや、シュノーケルを楽しむショットなどが含まれていた。

韓国メディアのイルガンスポーツは10日「今回は（なかなか全員がそろわない）ウガパムのメンバーが全員参加し、花のネックレスをかけて明るい表情でポーズを取った。メンバーたちはリゾートと海で水泳を楽しみながらにぎやかながらも安らかな雰囲気を醸し出し、和気あいあいとした雰囲気がそのまま伝わった」と報じた。

また「ウガパムは、芸能界を代表する親友の集まりとして有名だ。チェ・ウシクは先日、あるYouTubeコンテンツで『あまりにも忙しいのでほとんど会えない。それでも会えば話も合うし楽しい』と話したことがあり、今回のVの近況公開、その表情には、その喜びがにじみ出ていた」と伝えた。