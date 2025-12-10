12月10日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、衆議院議員の定数削減法案をめぐり、自民党と日本維新の会との温度差が広がっているというニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「衆議院議員の定数削減法案をめぐり、自民党と日本維新の会との温度差が広がっています。維新が与党で主導して今国会での成立を期したい考えなのに対し、自民は2025年度補正予算案への影響も懸念し、野党を含めた幅広い合意を重視します。

定数削減法案は野党が委員会への負託に反対し、法案が審議に入れない吊るしの状態となっています。

維新は審議入りに向け、自民と一緒に野党に働きかけたい考えで、維新幹部は会談の狙いを『とにかく我々と一枚岩になってくれということだ』と解説しており、維新は党是の『身を切る改革』に全力を挙げ、与党としての実績を積み重ねたい考えとみられます。

法案を扱う衆議院政治改革特別委員会は、立憲民主党が委員長ポストを握っていて、維新内には『委員長を解任して審議を進めればいい。国会の会期が足りないなら延長すればいい』という強行論もあります。

一方、自民党の鈴木幹事長は会談に先立つ9日の会見で『会期の延長ではなく、会期中に成立させる』と述べ、あくまで17日の会期末までの成立を目指すと強調しました。

定数削減をめぐっては野党の反発もあり、審議入りすらしていない状況ですが、森永さん、今国会の法案成立、これどうなんでしょうね？」

森永康平「これ、我々有権者にも関係のある話になってくると思うんですよね。

なのであんまり急いで雑に決めるような話でもないのかな、と私は思います。

もちろんその維新の主張は理解はするんですけれども、特にその少数政党に関しては不利に働く可能性もあるわけで、それは有権者からすると、ある意味選択肢が狭まるというか、自分の意思というものが通りにくくなる可能性もあるわけですから、そんなに雑に早く進める必要もないと思いますし、どうせやるのであれば選挙制度も含めてですね、抜本的な見直しみたいなところにつなげていってもいい話かと思いますから、あんまり迅速にやることだけを意識しない方がいいかなと思いますね」

寺島「先日ご出演いただいた、維新の藤田共同代表も『会期の延長あり』だという風には発言していました。是が非でもということなんでしょうね。自民党内には維新との連立合意書が法案を提出し、成立を目指すとの表現だったことから提出で合意は履行されたという声もあると。

1年以内に結論が出なければ、合わせて45議席を削減するとした自動削減条項への慎重論も根強く、民主主義の根幹に関わる法案で合意に進めるのは難しいというバランス感覚も

働いていると言います。

今国会で最重視する補正予算案も、野党が採決を遅らせる戦術を取れば、会期内の成立はおぼつかなくなると言います。

終盤国会で両党の足並みが乱れれば、連立政権の結束に亀裂が生じる可能性もあるということのようなんですね」

森永「ただこれ政治の世界ですから、表で見えていないところでもいろんな力学が働くわけですけれども、もちろん表面上見えているところだけで言えば『自民党が半数持ってないから維新に助けてもらって連立にしました』っていうことですから、そうなると当然維新の要望、これは飲まないわけにいかないっていうのが表面的にはそうなんですけども、ただ一方で今この高市政権の高い支持率だったりというものが事実としてあったりですとか、あとは経済対策ね、11月に出たやつなんかちょっと見てみると、いわゆる『物価高対応子育て応援支援』みたいな、子供がいる世帯なんか2万円。あれって確か公明党がもともと言ってたアイデアで、それは参院選である意味世論としては否定したような感じだったのに入っていたりとか、 わかんないですよ？ もしかしたらすぐ解散して今の支持率使って『自民党単独で』っていうのがあるのかも知れないし。

まあ連立抜けましたけど、公明党との線をちょっとまだ維持しつつ、やっぱり政治の世界って表には見えないけど水面下でいろんな交渉だったりとかっていうのを仕込んでるわけじゃないですか。

そういう意味で言うと、表面的な維新の言うことを聞かないっていうのはありえないっていう話になるんですけども、裏側でそういう仕掛けもしているってなると『どっかのタイミングで突っ跳ねる可能性も十分あるかな？』と思ってます」

寺島「今回のこの補正予算案もですね、朝日新聞には『国民民主党が賛成する方向で最終調整に入った』なんて記事も出ています。

今日7時台に玉木代表がお見えになるんで、どこまで話してくださるかはわからないですけど、聞いてみようと思います」