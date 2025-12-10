タレント・つまみ枝豆が「違和感」を感じていることを明かした。

１０日までにインスタグラムを更新し、「違和感 以前から声を上げていた事 小学校の入学に欠かせない『ランドセル』」と書き出した。

「我々の時代は赤と黒の定番のランドセルしかなかった。赤が女の子で黒が男の子それが今ではいろんな種類といろんなメーカー」と昨今の事情に触れつつ、「そして極端に分かれる差がある値段 デパートで見かけたランドセルは何と２５３０００円！！」と説明。

「高いものは４０万円もするものまであるらしい ランドセルでこんなに格差が出来てどうなの どこかで規制しないとどこまでも高くなる 買える人、買えない人 無理をする人、させられる人 こんな事が当たり前に起きている 同じ学校で差が出たら親は子供を不憫（ふびん）に思いムリをする 子供同士がお前のランドセルは…なんて考えたら恐ろしい」と吐露。

「一時、成人式の着物もそんな問題になって地方によっては着物禁止なんて時もあったなぁ 大人の鞄（かばん）ならまだしも義務教育の場でこんなことで格差ができること俺は違和感を感じる」とし、「イコールとまでいかなくてもブランド化での高騰はなるべく避けて欲しいね と思うのは私だけか いろんな意見、考えもあるだろうけど あくまで私の主観です」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「全て同感です！違和感しか感じません！」「凄（すご）いですね」「色は個性で色々あってもいいけど価格に差がありすぎるのはちょっと違いますね」など様々な声が寄せられている。

枝豆は、タレント・江口ともみと１９９６年６月に結婚した。７日の投稿では「兵庫県の北の方『朝来市』まで来たアサゴシと読む」と私服姿のオフショットをアップし、「カッコイイ」「いつもダンディ」などの反響が寄せられていた。