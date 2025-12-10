家族の健康と幸せを願う、おせち料理の「いわれ」を知ろう！

新年に家族みんなで食べるお正月料理「おせち」。

大きなお弁当箱のようなお重にいろいろな料理が詰まっていますが、これら一つ一つには料理名のほかに「いわれ」があるのを知っていますか？

今回はそのいわれを少しご紹介しますね。

おせち料理には、それぞれどんな「いわれ」があるの？

「いわれ」は諸説ありますが、どれも家族の健康と幸せを願ったものばかり。

たとえば、甘くておいしい「伊達巻（だてまき）」には「頭がよくなるように」といういわれがあります。

お勉強を頑張る子どもたちにぴったりですね。

プチプチとした食感が楽しい「数の子（かずのこ）」には「子どもや孫が活躍するように」といういわれが。

年長者から年少者へ、やさしさや気づかいが詰まっているんですよ。

いわれを知ると食べるのも楽しくなりますし、家族への思いやりや、元気に過ごす毎日に感謝する心も育まれそうですね。

おせちには、ほかにもまだまだたくさんの伝統料理が入っています。

・黒豆

・田作り

・たたき牛蒡

・紅白蒲鉾

・昆布巻 ……etc.

ぜひ、家族でおいしくいただきながら、そのいわれを学んでみてください。

親子でいわれが学べる、「あんふぁん×ぎゅっての親子おせち」で2026年の健康と幸せを願おう！

おせちのいわれに興味が湧いてきたみなさんには、「あんふぁん・ぎゅって 親子おせち」がおすすめ。

いわれがひと目でわかる「ピック」や紙工作の「おせちクイズ ミニえほん」の2大付録がついていて、ゲーム感覚でいわれを楽しく学びながら、おいしい料理がいただけます。

おせちの内容は、こどもたちに「伝統的なおせちを伝えたい」という思いをこめて、お正月のお祝いに欠かせない「三つ肴（数の子、黒豆、田作り）」をはじめ、伝統的なおせち料理25種を詰めた「一の重／伝統おせち重」と、こどもが大好きなハンバーグやローストビーフ、甘いおやつも入ったバラエティ豊かな「二の重／親子重」。

「今年からおせちデビュー！」という小さなお子さんにもぴったりのラインナップですね。

あんふぁん・ぎゅってとは？

「こどもりびんぐ」が発行するフリーマガジン。子育てはもちろん、行事の過ごし方など生活を豊かにするアイディアを多数紹介。『あんふぁん』は幼稚園、『ぎゅって』は保育園で配布されています。

公式サイト ＆あんふぁん

ご購入はリンベル公式オンラインストアにて受け付け中！

【商品名】あんふぁん・ぎゅって 親子おせち 二段重

【内容】全45品（大人2人前・こども2人前） ピック・おせちクイズ ミニえほん付

【価格】16200円（税込み・送料無料）

【申し込み締め切り】2025年12月25日（木）

【お届け日】2025年12月30日（火）

【お届け可能地域】全都道府県（ただし離島はお届けできません）

※ご注文状況によっては予定よりも早く販売終了する場合があります。

新年の始まりに、こどもにとって大切な「食育」と「行事育」を楽しく&おいしく体験しながら、家族みんなの健康と幸せを願いましょう！

（『こどもオレンジページ No.9』より）