丸山桂里奈、珍しく怒りの表情「すごく頭にくる」 マウントをとる先輩ママとの付き合い方に苦悩
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈（42）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。先輩ママと付き合う上での苦悩を明かした。
この日は、他人の育児にいき過ぎた指摘や批判をする“育児警察”をテーマにトーク。番組によると、SNSなどで育児・妊娠に関する相談をすることに恐怖を感じると回答した女性は5割に上っていることも紹介された。
丸山は元サッカー日本代表の本並健治（61）と2020年9月に結婚を発表。2023年2月に第1子女児を出産した。MCの上田晋也から「知人から言われたこと」について問われた丸山は「先輩のママ」と切り出した。
丸山はその先輩ママに子どもの夜泣きについて相談したところ、関係のない第三者がいる場面で、自分の子どもと比較して、その話題をわざわざ持ち出したという。これに丸山は「すごく頭にくる。夜泣きをしない子どもなんていない」と珍しく怒りの表情を浮かべた。
丸山は「ただその人、いろんなことにマウントをとってくる。そのタイプと思いながら、割り切って付き合っています」と言い切った。これに上田は「付き合わなければいいじゃん！」とアドバイスを送るも丸山は「怒られたら怖いから…」と苦笑いを浮かべた。
