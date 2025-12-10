ぱーてぃーちゃん・信子、クリスマスプレゼントの希望は「圧倒的権力」 すがちゃんのトークでヒコロヒーが泣きそうに
ピン芸人のヒコロヒー、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）が10日、東京・渋谷モディで行われた『The Man's Best Friend Exhibition』のオープニングイベントに参加した。
【写真】大爆笑！大胆コマネチを披露する信子
ホリデーシーズンということもあり、もらいたいクリスマスプレゼントを話すことに。信子は「え〜！なんでもいいんですか？」と確認しながら「圧倒的権力！」とかわいく希望。ヒコロヒーは「かわいないな〜」と苦笑いで、すがちゃんは「『もっと売れたい』とかじゃなくて権力？」とツッコんでいた。
そんなすがちゃんは「幼少のころから家族が少なめで…。すごい貧乏だったんですけど、唯一もらったものがありまして。そのシーズンだけ頑張って親が働いてくれて、タートルズ（『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』）のフィギュアを買ってくれたことがあって」と振り返る。「家族が“解散”したタイミングでなくなっちゃったんで、またタートルズのフィギュアをもらえたらうれしい」と話す。信子は「わかったよ」とし、すがちゃんは「『わかったよ』じゃないよ（笑）」とツッコミ。きょんちぃは「だって親がいないんだから、今の家族のうちらがあげないと」とする。面白くも温かいエピソードにヒコロヒーは「エラいもんで今のやり取りで泣きそうになった。ほっこりした」と胸を打たれていた。
第67回グラミー賞で2部門を受賞し、世界的な注目を集めるサブリナ・カーペンターの最新アルバム『Man’s Best Friend』の発売を記念した展示イベント。きょう10日〜14日まで開催される。
