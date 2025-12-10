¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥óÌò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î°Õ³°¡©¤Ê¡È±ï¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡±Ñ¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ê¥À¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÊç¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡Öº£Ä«¤Î¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ç¡¢¤ä¤¹¤³¤µ¤ó¸«¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¸ì³Ø¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤À¤è¡ª²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¤Î¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¸÷±º¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¡Ö¥È¥ß¡¼¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¡ØSHOGUN¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¥È¥ß¡¼¤«¤é±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¥È¥ß¡¼¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¥È¥ß¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢Ä«¥É¥é¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Åö»þ¤ÏÄ«¥É¥é¤ÎÏÃ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÁ°¡£¥È¥ß¡¼¤â¡È¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´±ï¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤Î¤´±ï¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÇÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÆüËÜ¸ìËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ«¥É¥é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£