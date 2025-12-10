「最速最強」の異名が光り輝いた瞬間だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第2試合で、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が試合開始早々の東1局に、会心の一発ツモ。裏ドラも乗せて、強烈な倍満に仕上げるとファンから「炸裂」「でけぇ！」と驚きの声が集まった。

【映像】“最速最強”の面目躍如 多井隆晴、いきなり決めた倍満一発ツモの瞬間

長年、プロ麻雀界をリードしてきた多井には「最速最強」という異名がついている。その後も「麻雀星人」といったものが生まれ、どちらも圧倒的な強さを表現するものだ。近年では若手や中堅の対等も目覚ましく、Mリーグでは昨シーズン、初めてレギュラーシーズンで3ケタマイナスを経験。それでも今シーズンはシーズン前半から奮起し、強い多井の復活を印象付けている。

いきなり決めた倍満も、今シーズンの好調ぶりを象徴するようなアガリだった。配牌で場風の東が暗刻、中が対子、赤5索にドラの3筒も1枚と、全て使い切れれば満貫が見えるというチャンスをもらうと、6巡目に急所のカン4筒を埋めてイーシャンテン。さらに10巡目、五万を引いたところでテンパイを入れると、5索と中のシャンポン待ちでリーチを宣言した。

力を取り戻した実力者はたくましかった。次巡、中を一発で引き入れてツモアガリ。裏ドラも1枚乗せて、リーチ・一発・ツモ・東・中・赤・ドラ・裏ドラの8翻となり、倍満・1万6000点をゲット。ファンからも「最速最強すぎる」「中一発はえぐい！」といったコメントで盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

