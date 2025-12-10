離婚するときに、子どもから「お父さんと一緒にいる」と言われたらショックですよね……。しかし、子どもなりにいろいろ考えていることも。今回は、離婚時に上の子だけ手放したお母さんのエピソードをご紹介します。

お父さんと一緒にいたい

「夫と離婚したとき、子どもは二人とも私が引き取るつもりでした。だけど、当時12歳だった上の息子が『お父さんと一緒にいたい』と言い出したんです。息子はその頃反抗期で、私に対して『クソババア』など暴言を吐いたり態度も悪く……それでも可愛い息子だと思って必死に育ててきたのに、その一言で心が折れてしまいました。

息子は反抗期ではなく、私のことが本当に嫌いだったんだ。そう思ってしまった私は、下の娘だけ連れて家を出ました。離婚後、私は遠方にある実家に世話になったこともあり、息子とはなかなか会えませんでした。距離のこともあるけど、正直、息子に会いたいとは思えませんでした。私は息子に捨てられたと思っていたので……。

それから月日が流れ、息子が結婚することになりました。元夫が亡くなってしまったこともあり、代わりに私が息子の結婚式に出ることに。その後、子どもも生まれ、息子夫婦と交流する機会も増えて、私は息子のお嫁さんとよく話すようになりました。あるとき、たまたまお嫁さんと二人きりで話す時間があったのですが、そこで私は息子の本心を知ったのです。

『お父さんと一緒にいたいと言ったら、離婚をやめてくれると思った』『だけど、お母さんは俺を置いて妹と出て行ってしまった』『俺がひどいことばかり言っていたから、嫌われてしまったんだと思う』息子は、お嫁さんにそう話していたそうです……。

息子がそんな風に考えていたなんて思いもしなかった……。離婚後もすぐに会いに行こうとせず、母親としてひどいことをしてしまったと後悔しました。それがきっかけで、息子に謝罪し、お互いの気持ちをようやく話すことができました。 まだぎこちないですが、再び親子としてちゃんと向き合うことができたら……そんな風に、今は思います」（体験者：60代女性・パート／回答時期：2025年10月）

▽ お互いの思いがすれ違ってしまっていたんですね……。子どもって大人が思う以上にいろいろなことを考えています。拒絶されたと決めつけず、しっかり話し合うことが大切ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。