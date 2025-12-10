ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。サンタクロースのコスプレ姿を投稿した。

「プレゼントは私だよ」とつづり、胸元を大胆に露出した真っ赤なハイレグの衝撃的サンタ衣装を公開。白のニーハイストッキングに黒のハイヒールのコーディネートを見せた。

また、ストーリーズではベッドに寝た白黒のランジェリーショットもアップ。さらに「ゼロイチ大忘年会でした！！ ほんとにすごすぎる先輩方といっぱい写真撮らせていただきました」と記し、所属事務所の会合にミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックらも登場した動画も加えた。

ファンやフォロワーからも「なんて素敵な贈り物」「史上最高の贈り物」「とてもセクシーで美しい」「セクシーダイナマイツ」「美しく魅力的」「色っぽい」「たまらない」「思わず保存してしまった」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。今月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。