『ニカゲーム』番組最後に重大発表！キスマイ二階堂が“重大発表”を英語で説明

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日12月10日（水）深夜の放送では、「英語の正しい発音」に挑む。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回はJ-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながらの正しい英語の発音を叫ばなければならないというゲーム。3人の発音は、外国人が厳しくチェックする。

そして課題曲は、Adoの『うっせぇわ』、B’z『ultra soul』など名曲ばかり。3人は順番に割り振られたパートを歌い上げながら、正しく英単語を発音できるか？

二階堂は、「work（働く）」「walk（歩く）」の発音の違いに戸惑い、猪俣は「soul（魂）」の発音に苦戦。

ラコちんに正しい発音の仕方を教えてもらいながら、「“soul”は松島聡（そう）君を呼ぶみたいに言ったら!?」など、3人は自分たちなりの攻略法を見つけ出していく。

「口をすぼめて発音」「語尾は優しく置くように」など、役立つ正しい発音の仕方も紹介。楽しく学べるニカゲームに注目だ。

◆番組の最後には重大発表！

収録を終えたかと思いきや、突如、二階堂にお題が課せられる。そのお題とは、渡された紙に書かれた「重大発表」を猪俣と松井に英語で説明するというもの。

紙を広げた瞬間、二階堂は大きく目を見開き「え!?えぇ!?」と驚く事態になり…。

二階堂は当然すぐには英語で説明できずあたふた。それに対し、猪俣・松井も「何!?」「怖いんだけど！」と動揺を隠せない。

はたして、紙に書かれた“重大発表”とは一体何なのか？