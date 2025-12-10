◎１０日前場の主要ヘッドライン
・三菱マや住友鉱など非鉄株が軒並み高、銅価格最高値更新報道で
・アールプランが急反発、２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正
・トヨタ、アイシンなど高い、急速な円安受け為替感応度の高い自動車関連に投資資金のローテーション観測
・Ａｉｍｉｎｇが３日続伸、持ち分法適用会社が競輪ネット投票アプリを提供開始
・サンバイオが続急伸、厚労省による「アクーゴ」出荷制限の条件解除を好感
・アウンに短期資金集中しＳ高に迫る急騰、ＡＩＯコンサルの海外展開本格始動を材料視
・ｊｉｇ．ｊｐが急反発、新規事業としてＡＲグラス市場に参入
・スパイダー急反発、清水建が「Ｓ＋Ｒｅｐｏｒｔ」を本格導入へ
・カルナバイオがカイ気配スタートで急騰演じる、次世代型ＢＴＫ阻害剤に関する米血液学会での発表を材料視
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
