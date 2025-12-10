アウンコンサルティング<2459.T>＝物色人気集中。ストップ高に迫る７３円高は３１０円まで駆け上がる場面があった。低位材料株に動兆が相次ぐなか、同社もこの流れに乗り一気に大底圏離脱の動きをみせている。ＳＥＯコンサルティングを柱とするが、多言語サービスの強みを横軸展開させインバウンドプロモーションで新境地を開拓している。人工知能（ＡＩ）の最適化（ＡＩ検索エンジンや生成ＡＩでコンテンツが引用されやすくする戦略）を支援する「ＡＩＯコンサルティング」の海外展開を本格始動することを、９日取引終了後に開示した。業務提携先であるＡＩ Ｈａｃｋ（東京都港区）のＡＩＯ分析ツールの新機能「検索エリア設定機能」を活用し、海外向けサービスの提供を開始しており、これを手掛かり材料に投機性の強い資金が集結する形となった。



カルナバイオサイエンス<4572.T>＝ストップ高。ここ上下に荒い値動きが続いており、今月２日ザラ場に２５９円の戻り高値を形成後急な調整を入れたが、足もとで再び投資資金の攻勢が顕著となっている。同社は研究開発型のバイオベンチャーでキナーゼ酵素の生産・販売、受託試験のほか、治療効果が高く副作用に乏しいキナーゼ阻害剤に特化した創薬に取り組んでおり、海外売上高が全体の７割を占めていることも大きな特徴だ。そうしたなか、９日取引終了後、次世代型ＢＴＫ阻害剤ｄｏｃｉｒｂｒｕｔｉｎｉｂ（ＡＳ―１７６３）のフェーズ１ｂ臨床試験の途中結果、および新たな非臨床研究の結果を第６７回アメリカ血液学会（ＡＳＨ）で発表が行われたことを開示した。フェーズ１ｂ試験では高い安全性と有効性を示し、非臨床研究では既存ＢＴＫ阻害薬で課題となっている点を克服できる可能性があることが示された。これを材料視する買いが集中している。



アクリート<4395.T>＝急速人気にカイ気配。同社は９日、合弁契約を締結している米フォワードエッジＡＩが、米ミサイル防衛局（ＭＤＡ）の上限１５１０億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業（元請け）に選定されたと発表。これが材料視されているようだ。この契約は、「Ｇｏｌｄｅｎ Ｄｏｍｅイニシアチブ」（全国防衛ネットワーク構想）の基礎となるもので、極めて重要な国家ミッションの一環。同社ではアクリートとフォワードエッジＡＩが設立準備を進めている合弁会社「Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ Ｊａｐａｎ」が国内で総代理店として取り扱う主力製品のひとつ「Ｉｓｉｄｏｒｅ Ｑｕａｎｔｕｍ」の技術力の高さを裏付けるもので、今後の国内事業展開への期待を更に高めるものだとしている。



