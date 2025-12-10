東京が3位の世界観光都市ランキング、韓国はどうだった？釜山はTOP50圏外、首都ソウルの順位は…

調査会社ユーロモニターが選ぶ「全世界の魅力的な旅行地」のランキング最新版が発表された。

12月8日に同社が発表した「Top 100 City Destinations Index 2025」レポートで、ソウルは10位に入った。昨年の12位から2ランク上昇で、ユーロモニターは「Kビューティを代表とするKカルチャーのグローバルな人気が、ソウル観光を牽引する主要動力だった」と分析した。

ユーロモニターは毎年、経済・ビジネス、観光パフォーマンス、観光政策と魅力度、観光インフラ、衛生・安全性、持続可能性など6つの基準をもとに、世界100大旅行都市を選定する。基準ごとに点数を算定し、それを合算して最終的な旅行地ランキングを決定する。

1位はフランス・パリが5年連続で選ばれ、次いで2位にスペイン・マドリード、3位に日本・東京、4位にイタリア・ローマ、5位にイタリア・ミラノと続いた。

6位はアメリカ・ニューヨーク、7位はオランダ・アムステルダム、8位はスペイン・バルセロナ、9位はシンガポールで、10位が韓国・ソウルとなった。

アジアでは大阪（11位）、台北（15位）、香港（17位）、京都（19位）、バンコク（20位）などが上位20位の都市に名を連ね、韓国からはソウル以外に釜山（プサン）が56位に入った。

項目別に見ると、ソウルは観光インフラで7位と最も高い順位を記録した。衛生・安全性（20位）、経済・ビジネス（21位）、観光政策と魅力度（24位）の部門でも比較的高い順位を示した。

一方、海外観光客数や平均滞在期間などを評価する「観光パフォーマンス」は31位、環境とオーバーツーリズムの程度、ユネスコヘリテージ保有などを評価する「持続可能性」は76位にとどまった。

